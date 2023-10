Siberlane, kes ehitas üles maailma suurima luterliku kiriku

Läinud nädalal Haapsalut külastanud Siberi evangeelse luterliku kiriku (SELK) peapiiskop Vsevolod Lõtkin on 30 aastaga üles ehitanud kiriku, mis ulatub Moskvast Kamtšatkani.

Lõtkin külastas eelmisel neljapäeval Haapsalus oma kauaaegset tuttavat, piiskop Tiit Salumäed. Novosibirskis töötav Lõtkin on Eestis mitmekümnendat korda. Esimest korda sattus ta aga Eestisse 1987. aastal ja võib öelda, et päris juhuslikult. Tegelikult tahtis luterlasi otsiv Siberi noormees hoopis Leningradist Riiga sõita, aga et Riia rongile pileteid ei olnud, ostis ta pileti Tallinna, et lasta end luteri kirikus ristida.

Lõtkin püüdles visalt oma eesmärgi – saada vaimulikuks – poole, õppis iseseisvalt, sai Tallinnas praktilist koolitust, tegi konsistooriumis eksami. 1993. aastal ordineeris Eesti evangeelse luterliku kiriku (EELK) peapiiskop Kuno Pajula ta õpetajaks.

Teenima hakkas ta Ülem-Suetuki eestlaste koguduse abiõpetajana. „Ja see polnudki Novosibirskist väga kaugel käia – ainult 1100 kilomeetrit,” maalis Lõtkin pildi Siberi mastaapidest.

Esialgu olid Siberi luterlased Eesti kiriku osa ja Lõtkin Eesti luterliku kiriku õpetaja. Siberi kirik iseseisvus 2003. Tollal 40aastane Lõtkin ordineeriti Tallinna piiskoplikus toomkirikus peapiiskopiks 2007. aastal.

Siberi luteri kiriku keskus asub Novosibirskis, aga kiriku teenida on hiiglaslik maa-ala. Siberis elavate eestlaste kohta ütles Lõtkin, et teda paneb imestama, kui kaugetesse ja raskesti ligipääsetavaisse kohtadesse on eestlasi elama asunud, teinekord tekib mõte, kuidas nad nii kaugesse maanurka üldse sattusid.

„Lõtkin on selle kiriku üles ehitanud ja ta peab Eesti kirikut oma mentoriks,” ütles Lõtkinit Haapsalus võõrustanud piiskop Tiit Salumäe.

„Meile on väga tähtis, et oleme olnud osa EELKst, ja oleksime hea meelega seda edasi. Peame EELKd oma vaimseks emaks ja tunnetame, et Eesti kirik oma ajalooliste traditsioonidega seisab tugevalt meie selja taga,” ütles peapiiskop Lõtkin Lääne Elule antud intervjuus.

Siber on suur ja lai, kui suure osa sellest katab sealne luteri kirik?

Suurem osa meie koguduste liikmeist – neid on kokku umbes paar tuhat – elavad Siberi eri linnades.

Moskvast Kamtšatkani on 7000 kilomeetrit. Meie kiriku ala on Siberis umbes 4000 kilomeetrit pikk. Huvitav on, et kunagi, kui paar Venemaa luteri kirikut ja EELK alustasid läbirääkimisi Siberi kiriku loomiseks, soovitati meile, et kirik võiks ulatuda Tšeljabinskist Kamtšatkani. Siis viskasimegi nalja, et siis saame territooriumi poolest kõige suuremaks luteri kirikuks maailmas.

Nüüd on meil kogudus ka Moskvas, seega suurenes maa-ala veelgi. Aga tegelikult tuleb aru saada, et luterlus on väga väike religioonivähemus Venemaal. Üldine luterlaste arv Venemaal ületab vaevalt 20 000 inimest. Venemaal on kolm eraldi jurisdiktsiooniga luteri kirikut.

Aga kui palju on õigeusklikke Venemaal?

Õigeusklikke on väga raske kokku arvutada. Õigeusklikeks võidakse ju lugeda kõiki venelasi. Aga kui arvestada neid, kes piisava regulaarsusega kirikut külastavad, sel juhul ei ole õigeusklikke üle kahe protsendi rahvastikust [u 2,8 miljonit].

Kuidas Siberi luterlik kirik sealsete eestlastega tegeleb?

Meie eri programmide hulgas on ka Siberi eestlaste teenimine. Siberis elab päris palju eestlasi. Kui külastame mõnd eestlaste küla, imestan alati, kuidas eestlased on nii kaugele sattunud. Kujutage ette, et oli Trans-Siberi raudtee, ja mingis jaamas väljuvad eestlased vagunist ja sõidavad siis teedeta maastikul nädalapäevad põhja suunas. Ja alustavad seal nullist oma uut elu.

Me üritame leida informatsiooni, kus praegu veel eestlasi elab. On päris palju kohti, kus võib elada eestlaste järeltulijaid, aga võibolla neid enam polegi seal. Novosibirski lähedal on küla Estonka, kuid seal pole üldse eestlasi. Kui on kuulda, et kuskil on eestlasi, siis organiseerime sinna sõidu, võib öelda, et ekspeditsiooni.

Kahjuks pole paljudest [eestlaste] küladest enam midagi järele jäänud, või on alles ainult kalmistu, aga inimesed on juba lahkunud. Hiljuti saime info, et paarisaja kilomeetri kaugusel Omski linnast on küla, kus elasid varem eestlased. Keegi ei tea, kui palju neid seal praegu on, aga püüame sinna sõita ja teada saada. Kui neile inimestele on kiriku poolt vaja mingit abi, siis me loomulikult seda ka osutame. Varem tegime seda koostöös Eesti kirikuga ja sageli sõitsid Eestist kohale vaimulikud, ka piiskop Tiit [Salumäe] on mitu korda Siberis käinud. On arusaadav, et praegu on seda teha raske või lausa võimatu. Aga inimesed elavad seal, neile on vaja abi, hingeabi. Ja me püüame neile seda abi osutada.

Kahju, et me ei saa sealjuures eesti keeles rääkida. Sageli on inimestele meeldiv või lausa hädavajalik, et sõidaks nende juurde vaimulik, kes räägiks nende keeles, nende esivanemate keeles, selles, mis on neile vanaisade-vanaemade poolt antud. Kahjuks pole meil [SELK vaimulike hulgas] praegu ühtegi eesti keele oskajat.

Meie kõige perspektiivikam projekt, mida arutasime peapiiskop Urmase [Viilma] ja piiskop Tiiduga [Salumäega], on eesti küla Oravka [eesti keeles Orava], mis asub Novosibirski oblasti Tšanõ rajoonis. See on väga huvitav küla, kus polnud küll kirikut, kuid kogudusemajas peeti lähimast kogudusest saabunud vaimulike poolt perioodiliselt jumalateenistusi.

Kunagi 19. sajandi lõpus olid Tomski kubermangus, kuhu kuulus toona ka Novosibirsk, enamik luterlasi etnilised eestlased. Venemaal üldiselt arvatakse, et luterlus on saksa usk, aga Tomski kubermangus oli see pigem eesti usk. Ja see on tähtis, sest inimesed, kes Eestist siia elama tulid, tõid endaga kaasa tsivilisatsiooni, sest Siber oli pikka aega tohutu tühi koht. Nemad tõid enesega kaasa ka luteri usu ja see on väga tähtis meile, luterlastele, kes me elame Siberis. Novosibirskis on suurem osa meie koguduse liikmetest kõrgharidusega, mitmed on ka doktorikraadiga. Samuti on lood Tomskis. Siin peab paika, et luterlus on haritud inimeste religioon.

Oravka juurde tagasi tulles – sinna hakkasime mõned aastad tagasi sõitma ja seal võeti meid väga hästi vastu. Isegi kohalik võim suhtub meisse väga positiivselt. Loodan väga, et lõppude lõpuks avame seal koguduse, et see oleks eesti kogudus keset Siberit.

Meil on väga hea kirikuhoone projekt, spetsiaalselt tellisime Novosibirski arhitektilt. Ta tegi väga kaua endale selgeks, kuidas ehitada väikest Põhjas-Euroopa tüüpi kirikut. Ja see tuli minu meelest väga hästi välja. Kirikuhoone ehitamine seisab aga raha taga. Ma ei tea, kuidas seda teha, sest oleme väga väike ja vaene kirik. Ise me seda teha ei suuda. Aga ma loodan, et see õnnestub.

Kujutage enesele ette Siberi küla, kus pole tänavatel isegi asfalti. Kui sinna tekib nüüdisaegne ilus kirik, oleks see ilmselt kõige kenam hoone sadade kilomeetrite raadiuses. Ja ümbruskonna inimesed tuleksid seda imetlema, teeksid selfisid, pildistaksid, lähedusse tekiks kohvikud turistidele – see elavdaks tervet rajooni! Meie [kiriku] eesmärk pole muidugi selles, vaid selles, et aidata inimesi, kes seal elavad, et nad ei tunneks end heidikutena, et nad saaksid vajaminevat hingeabi. Loodan, et isegi ilma selle hooneta meil midagi õnnestub. Praegu juba viime seal teenistusi läbi, vaatame, kuidas asi edasi areneb.

Praegune Venemaa sõda Ukrainas – kuidas see kirikutevahelist suhtlust mõjutab?

Loomulikult see sõjaline erioperatsioon (специальная военная операция – Lõtkin selgitas, et tema kui Venemaa kodanik ei või avalikus kõnes kasutada sõna война, e.k sõda) on põhjustanud suurt ebakõla inimeste vahel. Inimestel on sageli arusaamine, et kõik venelased on halvad. Aga arvan, et meie, kristlased, peaksime üritama üksteist mõista. Mõnikord tekitab poliitika inimeste vahel liiga suurt ebakõla, erimeelsused võivad olla isegi ühes perekonnas. Selletõttu üritame ehitada omavahelisi sildu, et meie suhted ei katkeks, ei halveneks. Püüame hoida häid suhteid vaatamata sellele, mis toimub poliitikute vahel.

Venemaalt on praegu piiri ületamine on keeruline?

Jah, piiri ületamine on suur missioon, nagu me ütleme omal maal. Meie jaoks pole see tõepoolest väga lihtne. Ja meil on kahju, mis toimub, sest me ei tee mingit kahju eestlastele. Meil polnud küll lihtne piiri ületada, aga nüüd oleme me siin, suhtleme väga hästi, oleme rahul.

Edasi Euroopasse

Siberi peapiiskop Vsevolod Lõtkin kohtus ka oma Eesti ametivennaga, peapiiskop Urmas Viilmaga.

„Kuna SELKi teenida on praegu ka Siberis asuvad ajaloolised eesti kogukonnad ja kogudused, keskendusime tänasel kohtumisel just Siberi eestlaste vaimuliku teenimise küsimusele,” teatas peapiiskop Urmas Viilma oma sotsiaalmeediapostituses. „Piiskop andis ülevaate eestlaste asualades ja külades toimuvast ning rääkis ka koostööst teiste Venemaal asuvate luterlike kirikuga.”

Kohtumisel osalesid lisaks piiskop Lõtkinile ja Viilmale diasporaapiiskop Tiit Salumäe, misjonikeskuse esindajana Leevi Reinaru ja kirikuvalitsuse välissuhete referent Kadri Eliisabet Põder.

Eestist suundus peapiiskop Lõtkin koos abikaasaga Lätti, seejärel sõidavad nad Saksamaale konverentsile. Saksamaalt tullakse tagasi Eestisse ning 16. oktoobril sõidab peapiiskop tagasi koju.

Vsevolod Lõtkin

Sündinud 17. jaanuaril 1967. Abielus, abikaasa Darja on Novosibirskis kahe ülikooli matemaatikaprofessor, peres on kolm last.

Ordineeritud 11. veebruaril 1993 Tallinnas. Piiskopiks pühitsetud 6. mail 2007 Tallinnas.

Siberi luterlik kirik: 2000 liiget, 20 kogudust, peakirik Novosibirskis.

Allikas: Vsevolod Lõtkin