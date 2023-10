Reedel kaduma jäänud Toivot pole leitud

Nädalavahetusel jätkusid Nõva kandis Hindaste järve ümbruses reedest saadik kadunud 84aastase Toivo otsingud.

Nädalavahetusel võtsid otsingutest lisaks politseile osa ka päästjad, kaitseliit ja vabatahtlikud.

Häirekeskus sai reede hommikul kella 9 paiku teate, et alates neljapäeva õhtul kella kaheksast pole lähedased ühendust saanud 84aastase Toivoga. Teadaolevalt lahkus mees oma kodust Haapsalus Ööbiku tänaval halli värvi universaalkerega Hyundaiga.

Et lähedaste sõnul võis mees minna Pusku või ka Niibi raba kanti jõhvikale, kontrollitigi esialgu just neid piirkondi. Reede õhtul aga leiti Toivo auto Hindaste järve lähedalt ning otsingud keskendusid piirkonnale, kust sõiduk leiti, ja järve ümbrusele.

Reedel, kui otsingud algasid, olid ilmaolud veel selleks soodsad, ja otsiti pimedani. Esimesel päeval võttis otsingutest osa ka PPA lennusalga helikopter ja kaasati koerad.

Laupäeval kaasati lisajõude ja tormi trotsides käis otsimas 25 inimest. Kasutada sai ka maastikusõidukeid, kuid droonide kasutamine oli Taratuhini sõnul tuule tõttu raskendatud. Lisaks inimestele võttis laupäeval otsingutest osa neli politseikoera.

Politsei jälgib võimalikke teateid ja kaardistab veel läbi otsimata alad, et vajadusel otsinguid neil aladel jätkata.

Politsei palub kõigil, kes on Toivot näinud või kel on infot mehe võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112. Toivol on habe, ta on pikka kasvu ja käib kookus. Mehel olid kodust lahkudes seljas tumedad riided ja peas tume müts.