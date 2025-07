Metsa tänaval algab remont

Järgmisel esmaspäeval algab Haapsalu vanalinna suunduvatest teedest tihedaima liiklusega Metsa tänava remont.

„7. juulil hakkame freesima,” ütles tänavat remontiva Lääne Teede projektijuht Kerot Kull. Remonti läheb Metsa tänava kogu korda tegemata osa Nurme tänava ristmikust Vaba ja Vee tänava ristmikuni.

Kui veel kuu aega tagasi rääkis Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu, et tänavat remonditakse kolmes etapis, siis Kulli sõnul see nii ei ole. „Tänav on kogu ulatuses tavaliiklusele suletud. Läbi pääsevad pääste-, prügi- ja poeautod,” ütles Kull. Viimaste all pidas ta silmas Metsa poodi kaupu viivaid veoautosid,