Vanalinnas muutub liikluskord talviseks

Pühapäeva õhtul algab Haapsalu vanalinnas talvine liikluskord ja Rootsituru ring muutub taas ringristmikuks.

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu ei osanud öelda täpset aega, millal pühapäeval liikluskord muutub, kuid selleks ajaks peab Talumehe kõrts oma terrassi eemaldama ja Haapsalu Linnahooldus asjakohased liiklusmärgid üles panema. „Esmaspäeva hommikuks peab paigas olema,