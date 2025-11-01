Juhtkiri: head isad pole otsa saanud

Kui mitu aastat esitati Läänemaa aasta isa tiitlile viis kuni seitse kandidaati, siis mullu kandideeris sellele tiitlile vaid kaks meest. Tänavu ei laekunud konkurssi korraldanud sihtasutusele Läänemaa ühegi kandidaadi nime, mistõttu otsustati jätta maakonna aasta isa valimata.

Kandidaatide puudus ei näita sugugi seda, et meil on otsa saanud konkursi statuudile vastavad isad. Et rohkem polegi terves maakonnas tegusaid, inspireerivaid ja eeskujuks olevaid isasid, nagu konkursikuulutuses otsiti. Et need, kes sellised olid, on o