Tänavustel kohalikel valimistel Haapsalu volikokku pääsenud epeevehkleja Nelli Differt liitus Isamaa erakonnaga.

„Liitun Isamaaga, sest soovin, et 2027. aastaks oleks Isamaa peaministrierakond,“ tõdes Differt. „Usun, et tugev ja väärtuspõhine Isamaa suudab pakkuda Eestile selget suunda ning kindlustunnet tuleviku ees.“

