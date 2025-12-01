Nelli Differt saab emaks ja jätab hooaja vahele

2024. aasta Pariisi olümpiamängudel vehklemise naiste epees poolfinaali jõudnud Nelli Differt saab kevadel emaks ja jätab järgmisel nädalal algava vehklemishooaja vahele, kirjutab Postimees.

„Ma arvan, et see pole väga suur või varjatud uudis. Sel nädalal algab MK-sari, aga mina sinna ei lähe, sest saan hooaja lõpus emaks. Aga see ei tähenda, et mu karjäär lõpeb. Üritan võistlustele naasta nii kiiresti kui võimalik,” sõnas Differt esmaspäeva hommikul peetud pressikonverentsil.

„Iga naine, iga keha ja iga laps on erinev, aga loodan, et kõik läheb plaanipäraselt. Eesmärk on endiselt Los Angeles 2028, see pole kuhugi kadunud. Lihtsalt üks tiimiliige tuleb meile juurde. Usun oma tugevasse tugitiimi, kes on igati nõus kõiges abiks olema,” ütles Differt.

„Nii Eesti kui ka maailma tippspordis pole lapse saamine enam takistuseks. Kui vaatate vehklejate peale, siis võib