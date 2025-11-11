Nelli Differt teeb vehklemises pausi

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Kuula artiklit, 0 minutit ja 34 sekundit
0:00 / 0:34
Nelli Differt. Foto: Malle-Liisa Raigla

Epeevehkleja Nelli Differt ei osale novembris peetaval MK-etapil Vancouveris ja plaanib jätta kogu hooaja vahele. Differti sõnul ei tähenda see aga karjääri lõpetamist, vaid üksnes pausi.

„Ütleme nii, et põhjus on isiklik,“ lausus Differt Lääne Elule. Ta ütles, et avalikustab lähiajal, mis täpsemalt pausi võtmise taga on.

Differti viimaste aastate säravamad saavutused vehklemises on 2023

Artikkel jätkub peale reklaami

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT