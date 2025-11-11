Haapsalu raamatukogus näeb söödavaid maale

Claude Monet maali koopia präänikul. Foto: Juhan Hepner

Haapsalu kolledži käsitöötehnoloogia ja disaini eriala tudeng Anna Käär pani Haapsalu raamatukogu lugemissaalis näitusele maailmakuulsate kunstiteoste koopiad, mille ta on maalinud präänikutele. Näiteks on söödavate maalide seas Claude Monet’, Vincent van Goghi, Ilja Repini ja teiste kunstnike tööde koopiad.

Käär ütles näituse tutvustuses, et üks tema ameteid on kondiiter

