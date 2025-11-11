Galerii: juubelinäitus näitab kunstiklubi mitmekesist palet

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 40

Haapsalu kunstiklubi tähistab oma 65. aastapäeva juubelinäitusega, kus oma töid eksponeerib suurem osa klubi ligi 40 liikmest.

„Kunstnikul ei ole raha, aga elu pole paha,” laulis Haapsalu kunstiklubi esimees Erki Meister ukulele saatel näituse-eelsel õhtul pähe turgatanud vemmalvärssi ja kuulutas sellega juubelinäituse avatuks.

Haapsalu kunstiklubilastest, keda praegu o