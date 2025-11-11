Galerii: juubelinäitus näitab kunstiklubi mitmekesist palet

Kuula artiklit, 4 minutit ja 23 sekundit
0:00 / 4:23
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 40
Kunstiklubi näitus_Kaire (44)
Foto Kaire Reiljan
Kunstiklubi näitus_Kaire (45)
Foto Kaire Reiljan
Kunstiklubi näitus_Kaire (46)
Foto Kaire Reiljan
Artikkel jätkub peale reklaami
image_article
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Haapsalu kunstiklubi tähistab oma 65. aastapäeva juubelinäitusega, kus oma töid eksponeerib suurem osa klubi ligi 40 liikmest.
„Kunstnikul ei ole raha, aga elu pole paha,” laulis Haapsalu kunstiklubi esimees Erki Meister ukulele saatel näituse-eelsel õhtul pähe turgatanud vemmalvärssi ja kuulutas sellega juubelinäituse avatuks.
Haapsalu kunstiklubilastest, keda praegu o
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam