Kolme maa kunstnikud kohtusid Kimitoö saarel Soomes

Clara, MeriHelena ja Lorenzo arulevad pildi 1 tund Läänemerel üle Clara, MeriHelena ja Lorenzo arutlevad pildi 1 tund Läänemerel üle. Foto erakogu MeriHelena Leskinen, 1 tund Läänemerel „1 tund Läänemerel" on autor MeriHelena Leskineni sõnul loodud kuna ühe tunni jooksul sõidab üle 200 laeva meie väikesel Läänemerel. Foto erakogu Kim Simonsson, SÕPRUS, 2022 Kim Simonsson, Sõprus (2022). Foto erakogu

Juba 23 aastat on tegutsenud Soome, Rootsi ja Eesti rannaalade kunstnikke ühendav grupp Våra Skärgårdas Konstgille (VSK). Esindatud on kümmekond kunstiklubi Soomest, Rootsist ja Eestist, mis ühendab enam kui pooltuhat loovisikut. Eestit on VSK kohtumistel aastaid esindanud Haapsalu kunstnikud.

Tänavune kohtumine leidis aset 15.-16. mail Soomes Kimitoö saarel, kus Kimito kunstiklubi oli ette valmistanud mitmekülgse programmi.

Sagalundis vana kodumajanduskooli saalis maalivad kord nädalas koos piirkonna CENTRUM grupi kunstnikud. Seni viimase töö teema oli lemmikloom või -lind. Kodustele loomakestele pakkusid tugevat konkurentsi varesed ja sookured. Näitusi korraldatakse enda ja teiste rõõmuks.

Björkboda Kultuurimajas sai nautida kohaliku fotoklubi loomingut ja traditsiooniliselt antakse välja ka aasta parima fotokunstniku tiitel. S