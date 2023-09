Galerii: kunstiklubi sügisnäitusel on kõrvuti raudvara ja uued autorid

Haapsalu kunstiklubi tähistab oma 63. tegevusaastat teisipäeval avatud sügisnäitusega kunstikooli majagaleriis.

Sügisnäitusel on 15 joonistaja-maalija ja viie keraamiku loomingut. Tehnikatest on enim esindatud klassikaline õlimaal, aga näeb ka akrüül-, akvarell- ja pastellmaali, samuti digitrükki ning paberlõiget. Keraamikud on näitusele toonud fantaasiaelukad ja savinõud, praktilised kannud ning vähe edevamad kausid. Praegu kunstiklubi hingeks olev Aide Leit-Lepmets ütles, et tänavu töödest puudust ei olnud ja näitusele pääses vaid umbes pool pakutust.

