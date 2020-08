Kunstiklubi avas Ants Roosi mälestusnäituse

Haapsalu kunstikooli galeriis on eilsest avatud Steni muinasjutuvõistluse asutaja ja korraldaja, kunstnik Ants Roosi (3. august 1941 – 13. juuni 2020) mälestusnäitus.

Väike ring lähedasi kogunes näitust avama eile pärast urni muldasängitamist Haapsalu metsakalmistul.

„Haapsalu kunstiklubi on pidanud Ants Roosi väga tähtsaks ja vastupidi,” ütles mälestusnäituse avamisel Haapsalu kunstiklubi juht Aide Leit-Lepmets.

Roos liitus Haapsalu kunstiklubiga 1987. aastal ja juhtis seda 2005. aastani ning osales klubi aastanäitustel. 3. augustil, Roosi 79. sünniaastapäeval avatud isikunäitus on Leit-Lepmetsa sõnul kunstiklubi kingitus Roosile.

Näituse korraldamist saatis Leit-Lepmetsa sõnul hea õnn – just sünniaastapäevaks vabanes kaheks nädalaks galeriis aeg. Haapsalu kunstikooli hoovigaleriis olevad maalid on suuremalt jaolt erakogudest, aga ka Läänemaa keskraamatukogu ja Viigi kooli kogudest. „Tõenäoliselt on paljud neist näitusel üldse esimest korda,” ütles Leit-Lepmets. Ekspositsiooni võib jagada laias laastus kolmeks – reisipildid, mere- ja Haapsalu vaated. Maalid on ajavahemikust 1984–2018. Sealt leiab Roosi suure lemmiku, kunstnik Ants Laikmaa jälgedes rännates sündinud Capri vaateid, aga ka pilte Kreekast ja Veneetisast, Lahemaalt, Käsmust ja Pullapäält, kus Roos armastas jalutamas käia. Väljas on ka 1990. aastal Ann Roosist tehtud portree.

Leit-Lepmetsa sõnul kiirgab pastellidest kirge, energiat ja romantikat. 1970. aastatest Roosi tundnud kunstnik Ülo Telgmaa meenutas teda kui sooja ja humoorikat kaaslast. „Ise pidas ta end mitte niivõrd kunstnikuks kui pildimaalijaks,” ütles Telgmaa.

Roos ei olnud kunsti õppinud. Telgmaa sõnul oli Roos kunstnikuna impressionist – muljelooja. Ants Roosi isikunäitus Haapsalu kunstikooli hoovigaleriis on avatud 16. augustini.

Fotod: Arvo Tarmula