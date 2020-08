Koidula Sildre tähistas 90. sünnipäeva

„Selle pärast tasub elada – nii palju ilusaid sõnu,” itsitas Koidula Sildre, kui Haapsalu sotsiaalmaja hoovis ligi poolesajalt külaliselt õnnitluskõnesid vastu võttis. Sildre jaoks oli tegemist üllatuspeoga. „Mulle öeldi ainult, et tule 20 minutit enne kella ühte kohale!”

Koidula Sildre on Läänemaa pensionäride pikaajaline eestvedaja, kes on algatanud või aktiivselt kaasa löönud peaaegu kõikides ühendustes, huviringides ja üritustel, mis eakatele toimuvad.

Sildre sõnas, et 90 on vanus, mille pärast eriti rõõmust lakke ei hüppa: „Mis seal salata, 90 on ikka 90.” Ta toonitas, et õnneks on Läänemaa üks Eesti paremaid maakondi, kus eakamatest inimestest hoolitakse.

90 aastale tagasi vaadates tõi Sildre välja, et on õnnelik, et noorena kõrghariduse omandas. „Ma olin küüditatute perest, mind ei võetud tööle ega tahetud kooligi võtta,” ütles ta. Pärast kolmandat luhtunud katset ülikooli astuda istus Sildre rongis ja nuttis, teda tuli lohutama võõras naine. Sildre rääkis naisele oma loo ning ütles, et jätab kooli astumise pooleli. „Proua ütles mulle, et ära jäta pooleli. Muidugi ta ütles, et proovi vene valitsuse kiuste edasi,” muheles Sildre lugu meenutades. 1953. aastal, 23aastaselt, võetigi ta kõrgkooli vastu ning hiljem sai temast agronoom. Soovitust alustatut mitte pooleli jätta on aga hiljemgi vaja läinud.

Nüüd tahab 90aastane daam, nagu kohale tulnud sõbrad rõhutasid, rohkem aega pühendada oma kahele lapselapselapsele. Sildrel on lisaks kaks last ning viis lapselast.

Kõnedes kirjeldasid sõbrad ja kolleegid Sildret aktivisti, kõva käega agronoomi, hea rahaleidja, peokuninganna ja hea sõbrana. 1992. aastal asutas ta Läänemaa pensionäride ühenduse, 2006. aastal tunnustati teda Haapsalu vapimärgiga ning 2016. aastal Läänemaa teenetemärgiga. Koidula Sildre on sündinud 5. augustil 1930.

