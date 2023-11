93aastane Haapsalu proua asutas raamatuklubi

Haapsalu sotsiaalmaja kollaste seintega Apelsinitoas käib kaks korda kuus koos raamatuklubi, mille liikmete keskmine vanus on tublisti üle 80.

„Kõige noorem on 79aastane, teised on üle 80ne, paar üle 90, nii et oma 85 tuleb keskmine ära,“ ütles raamatuklubi asutaja, 93aastane Koidula Sildre. „Klubi me kõik kampas tegime, ega ma üksi.“

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!