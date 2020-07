Haapsalu kunstiklubi otsib Ants Roosi maale

Haapsalu kunstiklubi teeb järgmisel nädalal kunstikooli hoovigaleriis kunstiklubi pikaaegse direktori Ants Roosi mälestusnäituse.

„Kui muidu on galeriide järjekorrad kaks aastat, siis tänu koroonale saime Roosi sünnipäeva lähedal kaks nädalat galeriiaega,” ütles kunstiklubi eestvedaja Aide Leit-Lepmets.

Tänavu juunis lahkunud Ants Roosi 79. sünniaastapäev on 3. augustil. Samal päeval soovib kunstiklubi ka näituse avada. Kuna kunstikooli hoovigalerii on suure pinnaga, otsib kunstiklubi Roosi maale. „Roos kinkis oma maale ära. Kui on keegi, kellel on tema maale ja on need nõus kaheks nädalaks ära andma, oleks väga hea,” ütles Leit-Lepmets.

Need, kes on nõus Roosi maale näitusetarbeks laenama, võivad need viia kunstikooli galeriisse, mis on avatud esmaspäevast laupäevani kell 12-18. Samuti võib ühendust võtta aadressil aideleit@gmail.com.