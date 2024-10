Juhtkiri: maksude ideekorje

Valitsuse jutt maksufestivali lõppemisest on ennatlik. Sujuvalt on teatepulk edasi antud hoopis kohalikele omavalitsustele, kellel tuli hiljuti regionaalministrile välja pakkuda uusi võimalikke kohalikke makse ja ideid, kuidas omavalitsuste tulubaasi suurendada. Enamasti pakkusidki omavalitsused uute ideede asemel välja just võimalikke uusi makse.

Läänemaa omavalitsusjuhid ütlevad kui ühest suust, et maksudega kehva majanduslikku olukorda ei paranda ja täiendavate maksudega elanikke koormata ei saa. Kõige konkreetsemad ideed, kuidas makse tõstmata tulusid juurde saada, on Lääne-Nigu