Juhtkiri: keelud ja piirangud peavad jääma

Kliimaministeerium plaanib muuta seadust, et vähendada ehituskeelu- ja piiranguvööndit. On tõsi, et selle vööndi reguleerimine vajab uuendamist. Võibolla ulatub see tõesti liiga kaugele, eriti veeäärsetes linnades.

Samuti pole päris mõistlik praegune asjade seis, kus iga detailplaneeringu muutmisel tuleb taotleda uuesti erandeid näiteks Haapsalu majadele, mis on seisnud merele lähemal juba sajandi või rohkem. See on just selline mõttetu bürokraatia, mida meil on liiga palju ja mida tuleks radikaalselt vähendada.

Samal ajal on nood nimetatud vööndid seisnud hea selle eest, et ükskõik kellel ei tuleks pähe ehitada maja veepiirile või kaugemalegi vette, tõkestades nii inimeste vaba liikumise mööda kallasrada ja ähvardades veekogu olmereostusega. On olnud küll juhuseid, kus keeluv