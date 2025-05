Galerii: Kasari vanal sillal seati paariks tunniks üles kunstinäitus

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 41

Neljapäeva keskpäeval muutus Kasari jõe vana sild paariks tunniks taas kunstigaleriiks.

Kunstnikud Haapsalust ja haldusreformi eelsetelt Lõuna-Läänemaa aladelt tulid kaheksandat korda kokku, et panna Kasari vanale sillale üles ühine näitus. Osales ka kunstnik Märjamaalt. Ettevõtmise üks korraldaja Piia Saak ütles, et tänavu lõi kaasa paarkümmend autorit. "See sild on näitusele super koht. Siia on hea pilte kinnitada, inimestel on siin mõnus jalutada, loodus toetab ja mängib