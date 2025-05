Galerii: Maria Laidoner sai promenaadil mälestuspingi

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 26

Pärast mitmeaastast vaheaega on tänasest Haapsalu promenaadil taal mälestuspink tosin aastat Haapsalus elanud poolatarile, kindral Johan Laidoneri abikaasale Maria Kruszewska-Laidonerile.

Mälestuspingi avasid 1. mail Poola suursaadik Eestis Artur Jan Orzechowski ja Haapsalu linnapea Urmas Sukles, lõigates läbi Eesti ja Poola lipuvärvides lindid pingil.

Eelmise pingi Maria Laidonerile pani Tallinna Rotary klubi promenaadile 2014. aastal. Nüüd tegi seda naiskodukaitsjate innustusel Poola saatkond. „See näitab kuidas Poola rahvas ja saatkond hoiavad meeles küllaltki legendaarse naise Maria Laidoneri mälestust,” ütles Sukles. Ta lisas, et linnapea ja linnakodanikuna valutab ta süda natuke sellepärast, me võiksime Maria Laidoneri rohkem tunda. „Meil on tah