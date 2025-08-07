Kasari sillal käib teeremont

Risti-Virtsu maanteel Kasari jõe sillal on teekatte remondiks üks sõidusuund suletud, liiklust suunavad sillal reguleerijad.

Tööd teeb transpordiameti Lääne piirkonna korrashoiulepingu partner Warren Safety OÜ koostöös osaühinguga Highway Engineering. „Maksumust ei saa täpselt välja tuua, kuna töö tehakse viieaastase korrashoiulepingu osana,” ütles transpordiameti pressiesindaja Karl-Joosep Küngas.

Küngas lisas, et remont kestab kolm tööpäeva ja on planeeritud lõppema 8. augustil ehk homme.