Galerii: Kasari jõgi ajab üle kallaste

Fotod: Urmas Lauri

Sademed ja lume sulamine on kergitanud Eesti jõgede vett. Tänavune kõrgvesi Kasaril on tulnud lainete kaupa.

Nädala algul hakkas Kasari taas jõe moodi välja nägema – eelmisel neljapäeval alanud veetõus jõudis maksimumini teisipäeval, veetase tõusis selle aja jooksul enam kui meetri võrra.

18. veebruaril mõõdeti jões veetasemeks 174 cm üle veemõõdujaama nulli, kuid 22. veebruariks oli see langenud 82 cm peale. Siis aga hakkas vesi tasapisi taas tõusma. 26. veebruaril oli vett 192 cm ja see oli ka tänavuse kõrgvee rekord. Kolmapäeva keskpäevaks oli veetase juba 11 cm võrra langenud.

“See muutub iga päevaga,” ütles Matsalu rahvuspargi külastuskeskuse teabejuht Helle Veltman “Reedel oli Penijõel terve jõgi rüsijääd täis, jõgi oli täitsa umbes. Aga esmaspäeval juba vaba vesi voolas. Ma ei tea, kuhu see jää nii kiiresti ära läks.”

Kloostris oli Veltmani sõnul nädalavahetusel jää silla taga kinni. Ilmselt selle tõttu oli ka Matsalu Läänemaa-poolne luht tavapärasest laiemalt üle ujutatud. Haapsalu-Laiküla maantee ääres Rannajõe küla kandis olid Kasari veed juba üsna maantee lähedale tulnud. Rägina peakraavi ja Rannamõisa jõe ühinemiskoht oli juba Kasari jõe osaks saanud.

Merelahed on siiski veel jääs. “Keemu lahel on jää veel peal, seal pole midagi juhtunud,” teadis Veltman rääkida.

Linnud on kohal, “Oleme eile ja täna näinud kolme esimest kiivitajat, lõokest kuulsime juba laupäeval, hanesid samuti laupäevast saati. Laululuiged on kohal, laul on kosta, aga nii udune, et linde ei näinudki,” vahendas Veltman kolmapäeval linnuuudiseid. “Täitsa kevade märgid on õhus.”

Kasari kõrgeim veebruarikuine veetase, 229 cm, registreeriti 20. veebruaril 1995. Kõrge on jõevee tase veebruaris olnud ka 1990. ja 1997. aastal.

Viimase 99 aasta kõrgeim veetase, 249 cm, registreeriti Kasaril 9. aprillil 1932, madalaim on vesi olnud 20. augustil 1936, siis oli veetase vaid -9 cm.

Tavaliselt on jääminek Kasaril olnud aprilli esimesel nädalal. Kui 2019. aastal tõusis vesi kõrgeks märtsi lõpus, pidasid jõeäärsed elanikud seda varajaseks, aasta hiljem oli kõrgvesi kohal veel kuu aega varem, 18. veebruaril. Aga 2023. aastal saabus suurvesi Kasarile erakordselt vara, siis oli veetase 217 cm üle veemõõtmisjaama nulli juba 16. jaanuaril.