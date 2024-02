Lääne Elu paberleht neljapäeval, 29. veebruaril

Vallajuht koolireformist: kuhu need lapsed siis lähevad?

Lääne-Nigula vald sai ühe esimese kohaliku omavalitsusena haridus- ja teadusministrilt kutse alustada 10.–12. klassi sulgemise läbirääkimisi. „Ennekõike tahaks teada, mis probleemi me Kullamaal siis lahendame,“ ütles Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa Lääne Elule. „Ei saa ju olla nii, et igal pool on probleem ühesugune.“

Inger Hein: noh, kui koju tulen, siis raamat lahti!

Andres Ammase fondi väikese lugeja auhinna pälvinud Inger Hein õppis kolmeaastaselt lugema ja sellest ajast peale pole ta raamatut käest saanud. Ei ole asja, mida üheksa-aastane Inger ei teeks. Ta laulab Canzone kooris, tantsib T-Stuudios ja käib Haapsalu noorte huvikeskuse draamaringis. Kuidas ta selle kõige kõrvalt jõuab veel lugeda? „Noh, kui koju tulen siis raamat lahti!“ ütleb Inger.