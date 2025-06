Lääne Elu paberleht laupäeval, 21. juunil

Kuula artiklit, 0 minutit ja 52 sekundit 0:00 / 0:52

Haapsalu kultuurikeskus sai uue klaveri

Reede pärastlõunal Haapsalu kultuurikeskusse jõudnud Yamaha kabinetklaver lahendab kultuurimaja aastate pikkuse mure.

„Oleme paar aastat olnud suures hädas, sest meil pole korralikku transporditavat klaverit,” ütles Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi. Puudust tunti Murumäe sõnul just väiksemast ja kompaktsemast kabinetklaverist, mida saaks kasutada nii rõdusaali kontsertidel kui ka suvistel festivalidel nagu TAFF:fest ja Valgete Ööde festival.

