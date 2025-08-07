Haapsalu müüs mitu kinnistut

Eile lõppenud oksjoneil Varakeskuses leidis ostja mitu Haapsalu linnavalitsuse müügil olnud kinnistut.
Ajaloolisele ambulantsihoonele raudteejaama kõrval tegi üks ostja pool tundi enne enampakkumise lõppu alghinnast saja euro võrra kõrgema pakkumise ja võitis oksjoni 140 100 eurot pakkudes. Raudtee 10 asuva 1905. aastal ehitatud hoone juurde kuulub 2010 m² krunt.
Enim tehti pakkumisi Parilas asuva 6017 m² hoonestamata Vahulille kinnistu eest. Selle hind kerkis võistlevas pakkumises 145 protsenti alghinnast 9800 euroni. Rohukülas Krahvi tee 10 asuv vana hoone vundamendiga 3500 m² kinnistu leidis ostja alghinna, 15 000 euroga.
39 000 euroga müüa olnud 749 m² maatükk Haapsalus Saare tänaval kallines oksjonil 13 protsenti j