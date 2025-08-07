Spithami ja Rooslepa saavad kiire interneti

Ettevõte Corle OÜ rajab tänavu Spithami ja Rooslepa külla vähemalt 98 aadressile valguskaablil põhineva kiire interneti võrguga liitumise võimaluse.
Liini ehituseks taotles ettevõte nüüd Lääne-Nigula vallalt kaeveloa. Varem on Corle OÜ loonud Lääne-Nigula vallas sellise võimaluse ligi 160 aadressile Oongas, Liivakülas, Taeblas ja Võntkülas.
Rajatav võrk on operaatorneutraalne, mis tähendab, et klient saab endale ise valida interneti- ja teleteenuse sideoperaatori. „Teeme enda poolt kõik, et rajatav võrk vastaks kõigi osapoolte ootustele ning oleks sideoperaatoreile võimalikult atraktiivne,” ütles Corle juhatuse liige Saamuel Rõigas.
Ettevõte rajab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriu