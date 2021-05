Läänlased on asunud kiiret internetti nõudma

Ligi poolesajal Risti aadressil on lootus saada tänavu kiire internetiühendus, ülejäänud Läänemaa peab aga paar aastat ootama.

Enefit Connecti uute teenuste projektijuht Mait Rahi sõnul ehitab Enefit Connect kiire interneti võrku, lähtudes 2018. aastal riigiga sõlmitud lepingust. Sel aastal lubab ta toetusega kiiret internetiühendust 48 aadressile Ristil.

SA Läänemaa MTÜde konsultandi Tanel Tiisleri sõnul on Läänemaal korduvalt tehtud infokorjeid, mis peaks näitama, kellel on kiiret internetti vaja. Kasu pole sellest aga eriti olnud. „Mida aeg edasi, seda väiksem on inimestel lootus, et kui nad kusagil oma soovist teada annavad, siis midagi ka juhtub,” ütles ta.

Tiisleri sõnul on Läänemaal juba kümmekond aastat riigi raha eest ehitatud baasvõrk. „Kui seda rajama hakati, öeldi, et magistraalvõrk tehakse ära ja jäävad need „viimased miilid”. Kümnend on möödas, külades on endiselt nii, nagu on – enamasti internetiühendus 4Gga,” tõdes Tiisler.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!