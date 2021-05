Juhtkiri: kiire internetita Läänemaa

Kaks talve koduõppe ja –kontori aega on näidanud, kui oluline on kiire internet. Kui koduõppel õpilane Zoomist kaob, võib ju mõelda, et laps ei ole koostööaldis, kuid sageli näitab see pigem, et netiühendus veab alt.

Enamikus Läänemaa maakohtades levib internet üle õhu. Kui samas piirkonnas on kasutajaid rohkem, jääb võimsusest väheks. Aga kui elada väikeasulast pisut eemal ja mitte korterelamus, kuhu sidefirmad veel kuidagi mingi püsiühenduse on suutnud leida, kipub netivõimsusest puudu jääma. Puuduliku internetiga pole hädas ainult eratarbijad, vaid raadiolingi otsas tiksuvad ka mõned suuremad turismiettevõtted.

Et Läänemaa on kiire internetiühenduse poolest jäänud teiste maakondadega võrreldes tunduvalt kehvemasse seisu, on tõsiasi, mida tunnistavad kõik. Selle muutmisega aga kellelgi kiire ei ole. Kümmekond aastat tagasi ulmelisi kiirusi lubanud valguskaablid on maha pandud, aga kasutada seda võimsust ei saa, sest „viimase miili” väljaehitamine ei tundu majanduslikult tasuv.

Kiire interneti ühendusi välja ehitav Enefit Connect tegutseb praegu lepingu järgi, mis sõlmiti riigiga aastal 2018, ja ettevõte tunnistab, et Läänemaal tehaksegi vähem kui muudes maakondades. Seda, et Läänemaa ära on ununenud, oleks kolme aasta jooksul võinud vist märgata küll. Kui kunagi niisugune viga tehtud sai, kas pidi seda märgates siis tõdema, et nii läks ja jääbki?

Väiksemad tegijad püüavad oma prohmakaid klattida, alt veetud kliendile pakutakse hüvitiseks mitu korda soodsamaid ja külluslikumaid võimalusi. Enefit Connect on nii „lahke”, et lubab Linnamäe rahvale, kes pool ettevalmistustööst ise ära on teinud, hakata kohe tasuvust arvutama ja kui selle kandi rahva soovide täitmine tundub tulus, siis ka ehitamist kõige varem kahe aasta pärast. Lahke, eks ju? Ja millal on lootust ülejäänutel?