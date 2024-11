Automaks lükkas sõidukite müügi Läänemaal käima

Uute sõiduautode müük käib suure hooga, head ajad on ka Läänemaa automüüjatel.

Kui suvel oli autoturul veel vaikne, siis viimase paari kuuga on sõidukite müük kasvanud 60 protsenti. Oktoobris müüdi autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu (AMTEL) andmetel Eestis 2673 uut autot, mida on septembriga võrreldes 600 võrra enam. Jõudsalt on kasvanud autode müük ka Läänemaal.

Haapsalus müüakse Tradilos ja Uuemõisa Autokeskuses uusi autosid praegu peamiselt kampaaniahinnaga. „Päris hea hinnaga, et inimesed teeksid valiku veel sel aastal,” ütles Uuemõisa Autokeskuse müügijuht Tanel Tiisler.

AMTELi juht Meelis Telliskivi usub, et autoostubuum kestab uue aastani, mil jõustub autode registreerimistasu.

Auto kallineb viis protsenti

„Mais hakk