Haapsalu tahab kultuurikilomeetrit

Haapsalu linnavalitsus plaanib koos pitsikeskuse remondiga rajada selle juurest algava ja mööda Karja tänavat Lossiplatsini kulgeva kultuurikilomeetri.

„Töös on alles ideede arendamine ja midagi konkreetset pole,” ütles Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus. Eelmisel kuul vastu võetud Haapsalu arengukavva on aga kultuurikilomeetri idee sisse kirjutatud plaaniga hakata seda rajama juba järgmisel aastal.

Idee järgi muutub pitsikeskus koos Okase muuseumiga kultuuriväravaks. Parbuse sõnul ei ole kultuurivärav mitte üle tänava kõikuv füüsiline värav, vaid olemasolevatele tänavavalgustuspostidele on plaanis panna sildid, mis ütlevad, et siit algab kultuurikilomeeter ja mida see endas