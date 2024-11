Kampaania tõi politseisse kolm püssi

Kodus leiduvaid loata relvi ja laskemoona politseile loovutama kutsunud kampaania käigus anti Läänemaal politseile üle kolm püssi ja 48 padrunit. „Kaks sileraudset ja üks vintraudne jahipüss,” ütles Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin.

Politseijuhi sõnul on politseile üle antavad relvad ja laskemoon sageli tulnud välja vana majapidamise koristamise käigus või on need siis kuulunud mõnele lahkunud sugulasele.

Taratuhin ütles, et kui majapidamisest relvi või laskemoona leitakse, ei pea selle politseile üle andmiseks ootama kampaaniat, vaid relvi võib