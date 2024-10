Suurem osa liiklusõnnetustest juhtub parklates

Tänavu on liikluskindlustusele teatatud 183 Läänemaal juhtunud kergemast õnnetusest ehk plekimõlkimisest. Seda on kahe võrra vähem kui mullu samal ajal. Isikukahju on nende õnnetustega tänavu põhjustatud seitsmele inimesele ehk kahele inimesele vähem kui aasta eest.

Valdav osa tänavustest õnnetustest, 142, on juhtunud Suur-Haapsalus, neist Haapsalu linnas 87. Kõigist tänavustest plekimõlkimistest pooled on juhtunud parklas – enamasti on tagurdatud otsa kokkupõrge parkivale või liikuvale sõidukile. Parklas juhtunud õnnetuste kõrval on olnud sagedased ka kokkupõrked ristuval teel liikujaga.