Pätsi kingitus jõudis tagasi Orule

Orule jõudsid tagasi 1937. aastal Oru koolile riigivanem Konstantin Pätsi kingitud Eesti Entsüklopeedia köited, mis nüüd on hoiul Oru raamatukogus. Entsüklopeedia esimese köite tiitellehel on kirjas, et köited on riigivanema seaduse alusel „õppetöö soodustamise otstarbel haridusministeeriumi poolt määratud Oru valla Oru algkoolile”.

