Läänemaa saab oma äpi

Sihtasutus Läänemaa on koostamas Läänemaa mobiilirakendust, mis toetaks sihtasutuse kodulehekülge ja erinevaid sotsiaalmeedia lehekülgi.

Sihtasutuse arendusnõunik Tanel Tiisler ütles, et äpi valmimine on alles algusjärgus ning arendajaga käivad veel läbirääkimised, kuid mõte on luua Läänemaale sarnane rakendus nagu on Hiiumaal või näiteks Saue vallal.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!