Koolipäeva alguse nihutamine tekitab Haapsalus eriarvamusi

Praegu pole teada, mis kell septembrist tunnid algavad. Foto: Malle-Liisa Raigla

Seaduse järgi peab uuest õppeaastast koolipäev algama kell 9 või hiljem, Haapsalu koolides on see nõue aga tekitanud palju segadust.

Lastevanemad süüdistavad koole ja kooli pidajat ehk Haapsalu linnavalitsust. Viimased survestavat vanemaid nõustuma koolipäeva senise, kella kaheksase algusega selle asemel, et kaaluda ka teisi variante koolipäeva lühendamiseks, näiteks topelttunde.

Haapsalu aselinnapea Andres Kampmann nimetab etteheiteid, nagu survestaks linnavalitsus koolipäeva algust muutmata jätma, alusetuteks. Pigem avaldab talle selleks survet ühe kooli hoolekogu.

„Astun sammu tagasi, võibolla väljendasin oma seisukohti liiga jõuliselt,” ütles Kampmann, kes arutas koolipäeva alguse muutmist koolide hoolekogude juhtidega. Ta ütles, et ehkki eelistab senise algusaja jätkumist, langetatakse otsus lastevanemate enamuse soovist lähtudes. „Kõigile sobivat varianti ei ole,” tõdes ta.

