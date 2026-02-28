Juhtkiri: industriaalühiskonna jäänuk

Ajal, mil üha enamatel täiskasvanutel on paindlik tööaeg ja võimalus teha kaugtööd, on koolipäeva alguse kellaaeg nagu jäänuk industriaalajast.

Kool on konservatiivne asutus, kus muutused toimuvad aeglaselt ja vaevaliselt, sest need ei puuduta mitte ainult suurt hulka lapsi, vaid ka nende peresid, kel kõigil on erinevad vajadused ja eelistused. Alati on lihtsam jätta asjad nii, nagu need on alati olnud, selle asemel et teha põhimõttelisi muutusi.

Võib ju jätkuvalt öelda, et on hulk vanemaid, kes peavad olema tööl kell kaheksa või veelgi varem ning took