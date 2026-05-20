Haapsalu põhikooli hakkab juhtima Madis Sarik

Madis Sarik. Erakogu

Haapsalu põhikooli hakkab juhtima endine Rae vallavanem Madis Sarik.

61aastane Sarik ütles Lääne Elule, et on põhitöö kõrvalt töötanud aastaid koolis. „Koolitöö on mulle südamelähedane ja tundsin teatavat soovi karjääripöörde järele,” ütles Sarik.

Tallinna ülikooli tööõpetuse õpetajana lõpetanud Sarik on töötanud õpetajana Jüri gümnaasiumis, Haapsalu kutsehariduskeskuses ja Kose kutsekeskkoolis. Ta on olnud viis aastat Rae vallavanem ja seitse aastat Rae abivallavanem, töötanud Tallinna külmhoone müügi- ja turundusjuhina ning logistika- ja arendusdirektorina.

Sarikul on olnud paarkümmend aastat Kiidevas maakodu ja seda ostes avastas ta ootamatult oma Läänemaa juured. „Ühel hetkel sain aru, et olen ostmas oma vanavanaisa sünnikodu,” ütles Sarik.

Haapsalu aselinnapea Andres Kampmann ütles, et üheksa kandidaadi seast kutsuti vestlusele kolm, lõpuks jäi sõelale Sarik, aga