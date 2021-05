Lääne-Nigula vallas algas kaasava eelarve hääletus

Reedest saavad Lääne-Nigula valla elanikud hääletada kaasavasse eelarvesse esitatud veerandsaja ettepaneku vahel.

Sel aastal on ettepanekuid mullusest kümne võrra rohkem ja laekus neid kõigist kaheksast piirkonnast. Hääletada saab 4. juunini.

Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa peab positiivseks, et projekte on mullusest rohkem ja esindatud on kõik piirkonnad. „Palivere on tõesti sel aastal jäänud ühe projekti peale, eelmisel aastal oli seis vähe parem,” nentis ta.

