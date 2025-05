Piirsalus võib laskemoona tootmine alata 2028. aastal

Kui kõik läheb plaanipäraselt, võib Piirsalus alata laskemoona ja lõhkeaine tootmine umbes kahe ja poole aasta pärast.

Lääne-Nigula vallavanema Janno Randmaa sõnul on praegu Piirsallu kaitsetööstuspargi arendamisega seis väga hea. „Potentsiaali on. Piirsalu ala sobis arendajaile,” ütles Randmaa.

Sel nädalal kohtus Randmaa nii arendajatega, kellega käis kaitsetööstuspargi ala vaatamas, kui ka kaitseministeeriumi ja tehnilise järelevalve ametiga. Arendajaid Randmaa nimetada ei soovinud, sest see oli nende palve, kuid ütles, et tegu on üle maailma tegutsevate ja tuntud tootjatega.

Randmaa sõnul peeti moonatootjatega 1,5–2 kuud aktiivselt läbirääkimisi. „See oli järjekindel