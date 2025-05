Lääne-Nigula müüb viimasedki elektriautod

Lääne-Nigula vallavalitsus otsustas kolm sotsiaaltöötajate käsutuses olnud elektriautot enampakkumisele panna.

Autod lähevad osta.ee portaalis oksjonile alghinnaga 2500 eurot. Lääne-Nigula vallavanema Janno Randmaa sõnul on üle kümne aasta tagasi riigilt saadud autod oma aja ära elanud. „Elektriautode talvine kasutus on piiratud, aga sõita on vaja,” ütles Randmaa. Akud tühjenevad autodel kiiresti, eriti siis, kui väljas on külm ja soojendus sisse lülitatud.

„Oleks ki