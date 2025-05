Rannarootsi muuseum peab tuulekala päeva

Haapsalus asuva rannarootsi muuseumi direktori Ülo Kalmu sõnul täidetakse muuseumi ajalooline suitsuahi laupäeval taas kalaga. Muuseum on Kalmu sõnul suitsukalapäevi pidanud juba umbes 15 aastat. Kuna praegu on tuulehaugi hooaeg, läheb seekord ahju just see kala. Kalmu hinnangul peaks kala hakkama ahjust tulema kl 12.

Suitsukala on külaliste s