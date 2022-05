Läänemaal on lootust kiirele internetile

Eesti riik on valmis investeerima 1,23 miljonit eurot Läänemaale kiire internetiühenduse rajamiseks, kuid kaugemal asuvate üksikute majapidamisteni kiire internet selle toetusvooruga ilmselt ei jõua.

Eelmisel nädalal kinnitas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt uue kiire interneti juurdepääsuvõrgu rajamise toetuse tingimused. Selle järgi investeeritakse maale võrkude ehitamiseks 69 miljonit eurot, millest 1,23 miljonit on Läänemaale ja 346 738 Lääneranna valda.

Toetust ei maksta omavalitsustele, vaid võrku välja ehitada soovivatele ettevõtetele. Konkursi nende leidmiseks plaanib ministeerium välja kuulutada juunis. „Ootame pikisilmi seda uudist,” ütles SA Läänemaa arendusjuht Neeme Suur. Seni on Läänemaa kiire interneti toetusmeetmetest välja jäänud. Risti osavallavanema Rein Kruusmaa sõnul on küladesse kolinud palju uusi inimesi, kes sageli töötavad kodukontoris. „Teed ja internet on võtmeküsimused,” ütles Kruusmaa.

Enne toetusmeetme väljakuulutamist kaardis

