Heino Tamm: kas linnarahvas teenib võimu või vastupidi?

Jõudku igaüks ise otsusele, kuidas need asjad Haapsalu linnas käivad. Siinkohal vaid üks linnakodaniku arvamus, mis küll ei pretendeeri absoluutseks tõeks tunnistamisele.

Juhtusin mõni aeg tagasi lugema üht Kesk-Eesti maakonnalehte, kus üks sealne vallavanem rääkis, kui äge neil on: et piirkonnal on tohutu potentsiaal, Peipsi seob ja loob võimalusi ning inimesed tulevad oma mõtetega valla arengu heaks kaasa, panustavad ja hoolivad.

Kogu see lugu tundus kuidagi muinasjutuline. Elame küll samas Eestis, aga samas nagu paralleelmaailmas. Miks meil siin midagi sellist ei ole? Pole ju midagi üleloomulikku?

Artikkel jätkub peale reklaami

Haapsalu ümber möllavad juba mõnda aega kired. Võibolla see polegi kõige halvem variant. See näitab, et linnas on elu, on inimesi, kellel on oma arvamus. Kuid on ka laiem pilt, millega poliitikud peaksid arvestama. Veelgi enam linna juhtivad poliitikud. Haapsalu maine maksab ka midagi ning selle ees