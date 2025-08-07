„Rootsi torpeedo” – lugu naisest, kes ujus vastuvoolu

Euroopa seisab teise maailmasõja lävel ja Inglismaal käivad juba ettevalmistused kaitseks. Sellele vaatamata paneb rootslanna Sally Bauer ümmargused ujumisprillid ette, määrib end rasvaga sisse ja astub vette, et ujuda üle La Manche’i väina.

Nii lõpeb homme Haapsalu kinos linastuv Rootsi-Eesti-Soome-Belgia koostööfilm „Rootsi torpeedo” („Den svenska torpeden”).

Sellest, et filmi lõpu ära kirjeldasin, pole midagi, sest ajaloosündmustel põhinevate filmide puhul on nagunii teada, kuidas need lõpevad. Nii on ka „Rootsi torpeedoga”.

See, et 30aastane rootslanna Sally Bauer 1939. aasta 27. augustil, vaid viis päeva enne teise maailmasõja puhkemist ujus esimese skandinaavlasena üle La Manche’i väina, on fakt. Et Bauer tegi seda 15 tunni ja 22 minutiga, saab internetist lihtsat järele uurida igaüks, kes viitsib tema kohta infot otsida.