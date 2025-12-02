Heino Tamm: tähed pole kõigile ühed ja samad

Lõpuks saab veninud kohalike omavalitsuste valimistrallile joone alla tõmmata. Eile valis Haapsalu uus linnavolikogu uue volikogu esimehe ja aseesimehe ning kuulas ära linnavalitsuse lahkumispalve. Juba järgmise istungi päevakorras ootab ees uue linnapea nimetamine.

Haapsalu uuel koalitsioonil on volikogus 13 häält 12 vastu. Võiks ju küsida: kas see pole libedale teele minek? Kui suur osa energiast läheb võimul püsimisele ja jälgimisele, et ükski saadik poleks enne otsustavat hääletust turismireisil välismaal või kodus tõvevoodis või sootuks selle valvamisele, et keegi vastasleeri üle ei koliks, on väga raske keskenduda uue hoo andmisele Haapsalu linna arengule.

Ma ei taha olla hiromant, aga koalitsioonilepingu sõlmimine ei tähenda, et valimisliit HaRi oleks alla andnud. Et valimistulemuste väljakuulutamine venis, oli neil küllalt aega kontrarünnakute plaanida. Miinide ladumine linnajuhtimise