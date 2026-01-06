Heino Tamm: kas tagurpidi algus linnajuhtimises on ikka õige?

Heino Tamm. Foto erakogu

Kena alanud 2026. aastat kõigile! Kohalike omavalitsuste valimised möödunud aasta oktoobris tõid Haapsalule uue volikogu ja pärast 16 aastat ka uue linnavalitsuse.

Stenbocki majale lähedal seisvad kommentaatorid on püüdnud väita, et suures pildis viimaste valimistega midagi ju ei muutunudki. Läks nii, nagu juba valimiseelsed reitingud ennustasid – suurem osa Eestist värvus Isamaa värvi siniseks. Kuigi Haapsalu Isamaa valimisnimekirjas ei olnud kohalikke superstaare, mängiti siinmail osavalt ja puhta seljavõiduga üle viimaste aastate häältemagnet HaRi. Ei aita siin enam ka mõne mehe hiline nutt ja rusikatega vehkimine: mis läinud, see läinud.

Kui viimasel kümnendil on Eestis toimunud suured muutused ja pea igas valdkonnas on esile kerkinud uued tegijad, siis Haapsalus vesi seisis. O