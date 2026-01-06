Jääteid tänavu ei rajata

Jääteed loota ei ole. Foto: Urmas Lauri

Transpordiametist öeldi Lääne Elule, et jääteede rajamine pole käesoleval talvel plaanis.

„Selleks puudub vajadus ja ka eelarve. Viimastel aastatel ei ole jääteid avatud, sest seda pole soosinud ilmaolud. Viimati oli avatud Haapsalu-Noarootsi trass 2019. aastal. Kõik seitse Eesti jääteed olid viimati avatud aastal 2011,” lausus transpordiameti teehoiuteenistuse lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla.

Ametlikud jääteed on minevikus olnud trassidel Heltermaa-Rohuküla, Kuivastu-Virtsu, Sõru-Triigi, Rohuküla-Sviby, Lao-Kihnu, Haapsalu-Noarootsi ja Laaksaare-Piirissaare.

