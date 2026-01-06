Läänemaa elanike arvu vähenemine on pidurdumas

Elanike arv muutub ka vallasiseselt. Lääne-Nigulas on Risti üks koht, kust inimesed on viimasel ajal minema reisinud. Foto Urmas Lauri

Aastaga vähenes Läänemaa rahvaarv 63 inimese võrra, koos Lääneranna vallaga jäi elanikke vähemaks 130 võrra. Rahvastiku kahanemine on poole aeglasem kui aasta varem.

Kui jätta kõrvale 2022. aasta, mil elanike hulka suurendasid Ukraina sõjapõgenikud, ei ole elanike arvu nii vähest kahanemist Läänemaal viimastel kümnenditel olnud. 1. jaanuari seisuga elanike arv küll mullusega võrreldes kahanes, kuid poole vähem.

Kõik omavalitsusjuhid tunnistasid, et loomulik iive ehk sündide ja surmade vahe on jätkuvalt negatiivne. Rahvaarvu vähenemise pidurdumist mõjutab pigem ränne.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kasv Vormsil ja Lääne-Nigulas

Elanike arv kasvas aastaga Vormsi ja Lääne-Nigula vallas.

„Rõõmustav