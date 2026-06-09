Haapsalu tahab rajada uue supelranna

Bürgermeistri holmile võib tulla Haapsalu uus ujumiskoht. Malle-Liisa Raigla

Haapsalu juhid soovivad linna uut supluskohta, kuid ei tea veel, milline lahendus on parim võimalik.

„Haapsalu on ilus linn, aga randa ei ole,” ütles Haapsalu linnapea Olavi Seisonen. „Mure on, aga lahendust ei ole.”

Ta rääkis, et Paralepa rand on küll tuntud, kuid kohalikud seal ujumas ei käi ning looduslikud olud on sellised, et merd seal süvendada pole mõtet.

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Linnavalitsuse projektijuht Gerda Ladva tõi välja, et kui liikuda mööda mereranda 200 meetrit Rohuküla poole, siis seal on vesi sügavam. Selle paiga kasuks otsustamine tähendaks täiesti uue ranna rajamist olemasoleva kõrvale.

Seisonen tõi välja, et Haapsalu elanikud kä