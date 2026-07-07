Bürgermeistri randa hakkab arendama pärnakas

Praegu valitseb Bürgremistri holmi Suure viigi poolsel küljel vaikus. Foto Andra Kirna

Haapsalu linnavalitsus andis konkursi korras Bürgermeistri holmi kalda rannaala aadressil Holmi kallas 9 kasutada Pärnu linnas registreeritud osaühingule Aloha Estonia.

Ettevõtte omanik ja juht Tom Aloha ütles Lääne Elule, et esialgu alustab ta lihtsamate veelõbustuste pakkumisest. Aloha sõnul on madal vesi, mida purjetajad kutsuvat märjaks heinamaaks, sobiv lohesurfi õppimiseks. „Haapsalu Eeslahe sügavam osa lubab keskenduda populaarsust koguva tiivasurfi õpetamisele,“ lisas ta.

Esialgu hakkab Aloha Estonia tegelema põhjauuringutega, et saada selgeks, kas tingimused on küllalt turvalised hüppelinnakuks ja teisteks lõbustu